‘Her yerde oynarım

Olcay , "Zirveye oynamak için ligdeki yarışta olmak istiyorduk. İyi bir seri yakaladık" dedi. Milli futbolcu, orta sahada forma giymesiyle ilgili "Hocam beni nerede isterse kullanabilir. Bir futbolcunun her yerde oynayabilmeli" diye konuştu.