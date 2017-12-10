 ‘Her yerde oynarım – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    10 Aralık 2017, Pazar
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    ‘Her yerde oynarım

    ‘Her yerde oynarım
    Olcay , "Zirveye oynamak için ligdeki yarışta olmak istiyorduk. İyi bir seri yakaladık" dedi. Milli futbolcu, orta sahada forma giymesiyle ilgili "Hocam beni nerede isterse kullanabilir. Bir futbolcunun her yerde oynayabilmeli" diye konuştu.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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