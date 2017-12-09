Müthiş rastlantı: İkinci kez oldu!
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanından 3-0'lık skorla galibiyetle ayrılırken karşılaşmanın kader anı Onur Kıvrak'ın 89. dakikada başarılı kurtarışı oldu.
Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında ilk yarıyı Burak Yılmaz'ın 1-0'lık üstünlüğüyle kapatmış ve son dakikalara önde girmişti. Mücadelenin 89. dakikasında ise maçın kaderini belirleyen bir pozisyon yaşandı. Michael Rangel, ceza sahası sağ çaprazında Onur Kıvrak'la karşı karşıya kaldı, yerden şutunda ise bordo-mavili kaleci topun filelere gitmesini engelledi.
KIRILMA ANINDAN SONRA 2 GOL
Bu pozisyondan sonra ise Trabzonspor rakip kalede 2 gol birden buldu. Rodallega ve Matus Bero'yla rdakip fileleri sarsan bordo-mavililer, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
ANTALYASPOR MAÇINDA DA AYNISI OLMUŞTU
Trabzonspor'un başarılı kalecisi geçtiğimiz hafta oynanan ve bordo-mavililerin 3-0 kazandığı maçta da benzer bir pozsiyonda gole izin vermemişti. Maç Trabszonspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ederken Eto'o'nun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta başarılı file bekçisi, kalesini gole kapatmış ve bu pozisyondan sonra ev sahibi takım 2 gol birden bulmuş, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:34
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Valbuena sordu, Kocaman yanıtladı: Yedeksin çünkü...
Toplam 10
Yorum
haydar Valbuena.şahsi oynuyor.Bu nedenle takım oyununu bozuyor. Takım için oynasa çok büyük katkı sağlar. Sol kanat adeta boş koridor oluyor.
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Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a flaş çağrı!
Toplam 6
Yorum
Atillas-BJK FB şampiyon olamazsa BJK ile fark iyice açılacak ama bu zatlar hala Yıldırım gitsin derdinde, FB şampiyon olamasa sevinebilirler bile ?
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Bursaspor, evinde F.Bahçe'yi yenemiyor!
Toplam 1
Yorum
16 Nasil yenelim kardesim MHK Korumasi altindalar. Olmayan penaltilar, kesilen ataklarimiz. Hep inceden çalisma.
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