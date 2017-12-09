''Kenardan gelenler çok büyük katkı sağladı''
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0 kazandıkları Kasımpaşa karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Kenardan gelenlerin katkısı çok büyüktü” ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ OLAN İSTİKRARI SÜRDÜRMEK"
Savunmada sıkıntıları olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bugün üzerinde çok fazla durmak istemedim ama Mustafa sakatlandıktan sonra sıkıntı yaşadık. N'Doya, Kucka ve Mas'la bir araya gelip bir şeyler konuştuk. Burada Kucka'nın oynamasına karar verdik. Kendisi bizim beklediğimizden çok daha üst seviyede oynadı. İkinci yarıda giren arkadaşlarımız da çok etkili oynadılar. Her toplantımızda söylüyorum, maçların kaderini sonradan girecek oyuncular değiştirir diye. Bugün de sonradan giren oyuncuların katkısını gördük" dedi.
Her maç üzerine koyarak gittiklerini de sözlerine ekleyen Çalımbay, "Bazı maçlarda çift forvet oynuyoruz, her türlü riske giriyoruz. Bugün skoru korumak isteseydim Rodallega'yı almazdım oyuna. Burada önemli olan şey, diğer arkadaşlarımızdan da en iyi şekilde faydalanmak. Onları da kazanırsak çok daha iyi bir şey yapacağız. Önemli olan bu istikrarı devam ettirmek. İnşallah iyi yerlere gideceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:52
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Tudor diken üstünde
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basın ve idare heyetiyle bu kadar yıpratılan bir TD,, nasıl dogru düşünebilir, faydalı olabilirki ? Yazik ettiler adamada, KarabükSpor'ada.
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 82
Yorum
hakan vardar ovasında halaya durmasaydın sende avrupa da olsaydın da seninle de gurur duysaydık bizden başkası var mı şu an ülkeyi temsil eden
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 21
Yorum
Düsseldorf'lu Fb kongre üyesiyse,, "ÇIKARIRIZ" diye mesaj gönderirler, O'da GELMEZ !
''Kenardan gelenler çok büyük katkı sağladı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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