 Müjde! Sosa döndü – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Müjde! döndü

    Müjde! Sosa döndü
    Ligde Antalyaspor'u 3-0 yenen bordomavililer Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ligin 12. haftasındaki Osmanlıspor sınavında sakatlık geçiren , dün takımla çalışmalara başladı. Tangocu çift kale maçta da yer aldı. Ayrıca Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Uğur da takımdan ayrı koşu yaptı. Oldukça neşeli geçen idmanın sonunda Olcay ve Volkan şut çalışması yaptı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
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