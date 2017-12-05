Taraftar yalnız bırakmadı
Bordo-mavililer takımlarını coşkuyla destekledi
Tribünlere karanfil
Trabzonsporlu futbolcular maç öncesinde, Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek amacıyla engelli taraftarlara ve tribünlerin bir bölümüne karanfil attı. Ayrıca her iki takım futbolcuları da sahaya, "Engel olma, destek ol" yazılı pankartla çıktılar.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:52
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
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