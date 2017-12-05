Taraftar yalnız bırakmadı

Bordo-mavililer takımlarını coşkuyla destekledi

Karadeniz ekibinin, Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Trabzonsporlu taraftarlar bu maçta da tribünlerin büyük bölümünü doldururken, karşılaşma öncesi de futbolcuları tribünlere davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu. Tribünlera'ın golüyle büyük coşku yaşadı. Bu arada karşılaşmayı az sayıda Antalyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takip etti.



Tribünlere karanfil

Trabzonsporlu futbolcular maç öncesinde, Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek amacıyla engelli taraftarlara ve tribünlerin bir bölümüne karanfil attı. Ayrıca her iki takım futbolcuları da sahaya, "Engel olma, destek ol" yazılı pankartla çıktılar.