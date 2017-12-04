 Trabzonsporlu yıldızda kırık şoku! – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Trabzonsporlu yıldızda kırık şoku!

    Trabzonsporlu yıldızda kırık şoku!

    Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor'la karşılaşan Trabzonspor'da 27. dakikada zorunlu değişiklik yaşandı

    Sakatlanan Jan Durica, 27. dakikada yerini Emmanuel Mas'a bıraktı.

    Durica omzunda kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:03
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