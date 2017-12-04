Trabzonsporlu yıldızda kırık şoku!
Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Antalyaspor'la karşılaşan Trabzonspor'da 27. dakikada zorunlu değişiklik yaşandı
Sakatlanan Jan Durica, 27. dakikada yerini Emmanuel Mas'a bıraktı.
Durica omzunda kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:03
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
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Yorum
gsli arkadaşlar fatih hoca aleyhinde yorum yapanların gsli olduğundan şüphe ediyorum uefa kupasını tarihinde ilk defa türkiyey e getiren 4 şmp
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 56
Yorum
galatasaraylı mayıs ayını görmemis zor Dursun Başkan
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Türk futbolunda deprem! Dev protesto...
Toplam 3
Yorum
okan almanyada kaç lig var kaç takım var ofspor başkanı zırlayacağına onu araştırsın
Trabzonsporlu yıldızda kırık şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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