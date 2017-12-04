Durica: Zirve neden olmasın

Slovak stoper Durica, son haftalarda yakalanan performansın daha ileri seviyelere taşınabileceğini söyledi. Seri yakalamanın takımın motivasyonunu daha da artırdığını belirten 35 yaşındaki stoper, "Takım içerisinde çok iyi bir rekabet var. Bu rekabet ortamı sahaya yansıyınca sonuçta gelmeye başladı. Ancak şu an başardığımız bir konu yok. Çünkü sezonun başında kaybettiğimiz puanları telafi etmek çok kolay olmuyor. Yine de taraftarlarımızın yüzünde oluşturduğumuz tebessümü daha da artırmamız ve onları mutlu etmemiz gerekiyor" diye konuştu.