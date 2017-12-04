 Durica: Zirve neden olmasın – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Durica: Zirve neden olmasın

    Durica: Zirve neden olmasın
    Slovak stoper Durica, son haftalarda yakalanan performansın daha ileri seviyelere taşınabileceğini söyledi. Seri yakalamanın takımın motivasyonunu daha da artırdığını belirten 35 yaşındaki stoper, "Takım içerisinde çok iyi bir rekabet var. Bu rekabet ortamı sahaya yansıyınca sonuçta gelmeye başladı. Ancak şu an başardığımız bir konu yok. Çünkü sezonun başında kaybettiğimiz puanları telafi etmek çok kolay olmuyor. Yine de taraftarlarımızın yüzünde oluşturduğumuz tebessümü daha da artırmamız ve onları mutlu etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Durica: Zirve neden olmasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN