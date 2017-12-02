Affetmezler
Şu ana kadar Burak 10, Rodallega 8 ve N’Doye 4 gol attı, forvetteki bu büyük rekabet Karadeniz ekibine yaradı
FORVET HARİÇ YOKLAR!
Ligde şampiyonluk yaşayan 5 takım arasında forvet dışındaki futbolcular arasında gole en az katkı yapan Trabzonsporlu oyuncular oldu. Ligde 26 golü bulunan Fenerbahçe ise bu alanda zirveye yerleşirken, forvet oyuncuları sadece 5 gole imza attı. 21 gol ise orta saha ve savunmacılardan geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay da, gol sıkıntısı yaşamamak için forvetler dışında gole katkı yapacak takım içerisinde farklı isimlerin ortaya çıkması gerektiğini söyledi. Tecrübeli hoca bu konuda sıkı çalıştıklarını ve sorunu çözeceklerini dile getirdi.
AVRUPA'NIN ZiRVESiNDE
Bu sezon 12'si Süper Lig'de 14 maça çıkan ve 22 gol bulan Burak (10), Rodallega (8) ve N'Doye (4) verimlilikte dev ekiplerin golcülerini geride bıraktı. Forma giydikleri bin 606 dakikada 22 gol atan üçlü, her 73 dakikada bir ağları sarsarken, Avrupa'nın büyük ligleri ve Türkiye'de yer alan ekipler içinde bir numara oldu. Listenin ikinci sırasında ise PSG'nin forvetleri Cavanhi (23), Neymar (15), Mbappe (17) yer alıyor. Bu forvetler daha golcü olsa da dakika anlamında çok daha fazla görev yaptılar.
Parmak ısırtıyorlar
Trabzonspor'da forvet oyuncuları bu sezonki performansları ile adeta parmak ısırtıyor. Sadece gol atmıyorlar, takım için sahada mücadeleye de girmekten çekinmiyorlar. Tabii ki üç forvet oyuncusunun bu kadar formda olması taraftarlar için oldukça olumlu olsa da teknik direktör için tatlı bir sıkıntı oluşturmuyor değil. Burak 10, Rodallega 8 ve N'Doye 4 gollük performans sergilerken bu isimler arasında bir tercih yapmak kolay değil. Yine de maçlar maalesef sadece forvetlerin gol atmasıyla kazanılmadığı için takım içerisinden alternatif golcüler de çıkarsa bu başarı taçlanacaktır.
Mini yorum Yunus Emre SEL
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:31
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
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