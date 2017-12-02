Affetmezler

Şu ana kadar Burak 10, Rodallega 8 ve N’Doye 4 gol attı, forvetteki bu büyük rekabet Karadeniz ekibine yaradı

Trabzonspor'da son haftalarda yakalanan çıkışta forvet oyuncularının sergilediği müthiş performansın önemli bir katkısı var. Lig ve kupada toplam 816 dakika sahada kalan Burak Yılmaz 10 gol atarken, 340 dakika forma giyen Rodallega 8 ve 450 dakika görev yapan N'Doye ise 4 kez fileleri sarsmayı başardı. Lig ve kupada toplam 35 gol atan bordo-mavili takımın forvetleri bu gollerin 22'sini kaydederek takımın yükünün önemli bir bölümünü sırtladı. Ancak diğer isimlerin çok fazla gol pozisyona girmemesinden şikayetçi olan Rıza Çalımbay'ın da haklı olduğu ortaya çıktı.



FORVET HARİÇ YOKLAR!

Ligde şampiyonluk yaşayan 5 takım arasında forvet dışındaki futbolcular arasında gole en az katkı yapan Trabzonsporlu oyuncular oldu. Ligde 26 golü bulunan Fenerbahçe ise bu alanda zirveye yerleşirken, forvet oyuncuları sadece 5 gole imza attı. 21 gol ise orta saha ve savunmacılardan geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay da, gol sıkıntısı yaşamamak için forvetler dışında gole katkı yapacak takım içerisinde farklı isimlerin ortaya çıkması gerektiğini söyledi. Tecrübeli hoca bu konuda sıkı çalıştıklarını ve sorunu çözeceklerini dile getirdi.



AVRUPA'NIN ZiRVESiNDE

Bu sezon 12'si Süper Lig'de 14 maça çıkan ve 22 gol bulan Burak (10), Rodallega (8) ve N'Doye (4) verimlilikte dev ekiplerin golcülerini geride bıraktı. Forma giydikleri bin 606 dakikada 22 gol atan üçlü, her 73 dakikada bir ağları sarsarken, Avrupa'nın büyük ligleri ve Türkiye'de yer alan ekipler içinde bir numara oldu. Listenin ikinci sırasında ise PSG'nin forvetleri Cavanhi (23), Neymar (15), Mbappe (17) yer alıyor. Bu forvetler daha golcü olsa da dakika anlamında çok daha fazla görev yaptılar.



Parmak ısırtıyorlar

Trabzonspor'da forvet oyuncuları bu sezonki performansları ile adeta parmak ısırtıyor. Sadece gol atmıyorlar, takım için sahada mücadeleye de girmekten çekinmiyorlar. Tabii ki üç forvet oyuncusunun bu kadar formda olması taraftarlar için oldukça olumlu olsa da teknik direktör için tatlı bir sıkıntı oluşturmuyor değil. Burak 10, Rodallega 8 ve N'Doye 4 gollük performans sergilerken bu isimler arasında bir tercih yapmak kolay değil. Yine de maçlar maalesef sadece forvetlerin gol atmasıyla kazanılmadığı için takım içerisinden alternatif golcüler de çıkarsa bu başarı taçlanacaktır.



Mini yorum Yunus Emre SEL