 ‘Uğurlu’ gelmiyor! – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    ‘Uğurlu’ gelmiyor!

    ‘Uğurlu’ gelmiyor!
    Trabzon'un Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya atandı. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak mücadelede Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çiçek üstlenecek. Kemal Uğurlu, 6-1'lik Akhisar maçını yönetmişti.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:27
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