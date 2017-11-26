En büyük rakip soğuk

ekibinde gözler,maçına çevrilirken en büyük dış etken olarak görülen. Yetkililer, hissedilen sıcaklığın eksi derece olması beklenen hava sıcaklığına göre teknik direktör'ın talimatı ile harekete geçti. İlk olarak soğuk havaya karşı futbolcuların koruyucu jel kullanacağı belirtilirken,kaydedildi. Yönetimin tedbirleri bununla da kalmadı. Oyuncuların ayaklarınıyetkililer, ısıtıcı tabanlığın kullanılması kararı aldı.yanı sıra dağcılar,kayakçılar ve avcılarınkullandığı ısıtıcıtabanlık sayesindeayaklar sıcak kalacak.ısıtıcı tabanlıklarınyanı sıra battaniyesayısı artırıldı,içlikler de alındı.FIRT INA, Sivasspor'la 2008 yılında oynadığı maçta ciddi bir donma tehlikesi geçirmişti. O dönem bordo-mavili formayı giyen Umut Bulut, "Devre arasında kulaklarım çok acıdı, ağlayacak duruma geldim" demişti. Eksi 25 derecede oynanan o günkü karşılaşmada bazı futbolcularda "buz ısırması" vakası meydana gelmiş, özellikle kulaklarda kopma tehlikesi yaşanmıştı