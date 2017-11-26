 En büyük rakip soğuk – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    En büyük rakip soğuk

    En büyük rakip soğuk

    Bordo-mavili ekip, eksi derecelerde oynayacağı Sivasspor maçına önlem aldı. Daha önce yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması adına jellerin yanı sıra futbolcuların ısıtıcı tabanlık kulllanacağı belirtildi

    KARADENİZ ekibinde gözler, Sivasspor maçına çevrilirken en büyük dış etken olarak görülen soğuk hava için bir dizi önlem alındı. Yetkililer, hissedilen sıcaklığın eksi derece olması beklenen hava sıcaklığına göre teknik direktör Rıza Çalımbay'ın talimatı ile harekete geçti. İlk olarak soğuk havaya karşı futbolcuların koruyucu jel kullanacağı belirtilirken, birçok oyuncunun kulaklık takacağı kaydedildi. Yönetimin tedbirleri bununla da kalmadı. Oyuncuların ayaklarını sıcak tutmak için formüller arayan yetkililer, ısıtıcı tabanlığın kullanılması kararı aldı.

    İÇLİKLER ALINDI
    Komandolar ın yanı sıra dağcılar, kayakçılar ve avcıların kullandığı ısıtıcı tabanlık sayesinde ayaklar sıcak kalacak. Sudan ve nemden etkilenmeyen ısıtıcı tabanlıkların yanı sıra battaniye sayısı artırıldı, içlikler de alındı.

    UMUT BULUT'UN KULAKLAR ŞİŞMİ ŞTİ
    FIRT INA, Sivasspor'la 2008 yılında oynadığı maçta ciddi bir donma tehlikesi geçirmişti. O dönem bordo-mavili formayı giyen Umut Bulut, "Devre arasında kulaklarım çok acıdı, ağlayacak duruma geldim" demişti. Eksi 25 derecede oynanan o günkü karşılaşmada bazı futbolcularda "buz ısırması" vakası meydana gelmiş, özellikle kulaklarda kopma tehlikesi yaşanmıştı

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:05
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