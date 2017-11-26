En büyük rakip soğuk
Bordo-mavili ekip, eksi derecelerde oynayacağı Sivasspor maçına önlem aldı. Daha önce yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması adına jellerin yanı sıra futbolcuların ısıtıcı tabanlık kulllanacağı belirtildi
İÇLİKLER ALINDI
Komandolar ın yanı sıra dağcılar, kayakçılar ve avcıların kullandığı ısıtıcı tabanlık sayesinde ayaklar sıcak kalacak. Sudan ve nemden etkilenmeyen ısıtıcı tabanlıkların yanı sıra battaniye sayısı artırıldı, içlikler de alındı.
UMUT BULUT'UN KULAKLAR ŞİŞMİ ŞTİ
FIRT INA, Sivasspor'la 2008 yılında oynadığı maçta ciddi bir donma tehlikesi geçirmişti. O dönem bordo-mavili formayı giyen Umut Bulut, "Devre arasında kulaklarım çok acıdı, ağlayacak duruma geldim" demişti. Eksi 25 derecede oynanan o günkü karşılaşmada bazı futbolcularda "buz ısırması" vakası meydana gelmiş, özellikle kulaklarda kopma tehlikesi yaşanmıştı
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:05
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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