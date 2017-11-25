 Sivasspor'u seviyor! – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Sivasspor'u seviyor!

    Sivasspor'u seviyor!

    Yiğido’ya karşı oynadığı 14 maçta 12 gol atan Burak, Fırtına’nın yarın da en büyük kozu. 32 yaşındaki forvet, “Boş geçmem” diyerek iddialı konuştu

    GEÇEN hafta Osmanlıspor maçında 2 gol atan Burak Yılmaz, Sivasspor sınavı öncesi de oldukça formda. Antrenmanlarda yine birbirinden şık gollere imza koyan tecrübeli forvet, Sivasspor karşılaşmalarında performansını adeta ikiye katlıyor. Bugüne kadar ligde Sivasspor'a karşı oynadığı 14 maçta toplam 12 gol atmayı başaran Burak, yarın da takımının en önemli kozu. 32 yaşındaki forvet, sakatlığını önemli oranda atlattığını ve şu an kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Sivasspor maçı bizim için çok önemli. Seri galibiyetler almamız gerekiyor. Bunun için takım olarak her maçı final görüyoruz. Sivas deplasmanında da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ben de gollerimle katkı yapmak istiyorum" diye konuştu.

    Yunus Emre SEL
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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