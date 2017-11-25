Gol yememeliyiz

Rıza Çalımbay: Ben geldikten sonra Trabzonspor 4 gol yedi. Bunların üçünü kendi kalemize attık. Bu da benim şanssızlığım. Bu sorunu acil bitirmeliyiz

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un orantısız bir şekilde attığından fazla gol yediğini ve bunu değiştirmek için tedbir almaya çalıştıklarını söyledi. 54 yaşındaki hoca, "Ben geldikten sonra Trabzonspor 4 gol yedi. Bunların üçünü kendi kalemize attık. Bu da benim şanssızlığım. Kupa maçı da dahil olmak üzere kendi kalemize attıklarımızı çıktığımızda bir gol yemişiz. İstatistikleri değiştirmek için çalışacağız. Gol yeme sorununu bir an önce bitirmemiz gerekiyor" dedi. Çalımbay, hep atağı düşünen bir takım anlayışının olduğunu kaydederek, "Ama tabii ki gol yemememiz gerekiyor. Kalan 5 maçı kazanıp sonra yönetimle görüşeceğim. Büyük transfer düşünmüyorum" ifadesini kullandı.