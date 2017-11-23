Abdülkadir farkı

RIZA Çalımbay'ın göreve gelmesiyle aldığı süreler gerileyen Abdülkadir Ömür bu durumu dert etmiyor. Genç yıldız "Takım yeter ki kazansın. Bana ihtiyaç duyulduğuna forma giyerim. Kendimi her zaman oynayacakmış gibi hazır tutarım. Önemli olan takım" dedi.