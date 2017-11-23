 Abdülkadir farkı – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Abdülkadir farkı

    Abdülkadir farkı
    RIZA Çalımbay'ın göreve gelmesiyle aldığı süreler gerileyen Abdülkadir Ömür bu durumu dert etmiyor. Genç yıldız "Takım yeter ki kazansın. Bana ihtiyaç duyulduğuna forma giyerim. Kendimi her zaman oynayacakmış gibi hazır tutarım. Önemli olan takım" dedi.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:00
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