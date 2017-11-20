Pereira, "Oyun oynayan herkesin başına geliyor"
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Osmanlıspor arasında oynanan maçta kendi kalesine attığı 2 golle büyük bir şansızlık yaşayan Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, yaşadığı şansızlığın herkesin başına gelebileceğini söyledi.
"HERKESİN BAŞINA GELİYOR"
Portekizli oyuncu, Osmanlıspor maçında yaşadığı şansızlıkla ilgili olarak kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Önemli bir zafer. Sonuna kadar inandık ve kazandık. Bütün takım arkadaşlarım pes etmeden mücadele ettiler, hepsini tebrik ediyorum. Tüm destek ve motivasyon mesajları için teşekkür ederim. 3 puan için mutluyum. Bu durum herkesin başına geliyor" ifadelerini kullandı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:55
-
Volkan'ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Perde Arkası Devre arasında bir kaleci bir de sol bek şart. Taraftarın sözüne kulak ver yönetim. İnat etme. Volkan ve Hasan Ali'yle bu iş gitmez.
-
Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) hadi inşAllah :)
-
Fernandao imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Biz veririz de siz alır mısınız Fernandao'yu? Zaten Fernandao, Atıf gibi futbolcuların Fener'e hiç transfer edilmemesi gerekirdi.
Pereira, "Oyun oynayan herkesin başına geliyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.