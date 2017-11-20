 Pereira, "Oyun oynayan herkesin başına geliyor" – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Pereira, "Oyun oynayan herkesin başına geliyor"

    Pereira, "Oyun oynayan herkesin başına geliyor"

    Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Osmanlıspor arasında oynanan maçta kendi kalesine attığı 2 golle büyük bir şansızlık yaşayan Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu , yaşadığı şansızlığın herkesin başına gelebileceğini söyledi.

    Süper Lig'e verilen milli aranın ardından ilk maçını Osmanlıspor ile Medical Park Stadyumu'nda oynayan Trabzonspor, iki kez yenik düştüğü maçı 4-3 kazanarak haftayı 3 puanla kapadı ve büyük bir moral buldu. 7 golün atıldığı karşılaşmada, 6 gol Trabzonspor'lu oyunculardan geldi ancak maç 4-3 sona erdi. Burak Yılmaz 2, N'Doye ve Yusuf Yazıcı 1'er gol atarken, Pereira ise 28 ve 57. dakikalarda 2 golü kendi kalesine attı. Rakip Osmanlıspor'un diğer golü ise Musa Çağıran'dan geldi.

    "HERKESİN BAŞINA GELİYOR"
    Portekizli oyuncu, Osmanlıspor maçında yaşadığı şansızlıkla ilgili olarak kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Önemli bir zafer. Sonuna kadar inandık ve kazandık. Bütün takım arkadaşlarım pes etmeden mücadele ettiler, hepsini tebrik ediyorum. Tüm destek ve motivasyon mesajları için teşekkür ederim. 3 puan için mutluyum. Bu durum herkesin başına geliyor" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:55
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