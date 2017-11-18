Savaşın emri!
Forvette ve kanatlarda kimi oynatacağına henüz karar vermeyen Çalımbay, takımına seslendi: Kim oynarsa oynasın sonuna kadar savaşacak
BİRBİRİNİZE YARDIM EDİN
Çalımbay, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Antalya kampı hepimiz için çok iyi geçti. Bazı arkadaşlarımız bulduğu şansı iyi kullandı. Kimin oynayıp oynamayacağı önemli değil. Bu şanlı formayı kim giyerse gerekeni yapacak, sonuna kadar savaşacaktır. Sizden sahanın her yerinde rakibe basan, pres yapan ve birbirine yardım eden bir performans bekliyorum" dediği dile getirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, takım kaptanları ile de bire bir görüşmeler yaparak durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.
Yunus Emre SEL
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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