 Savaşın emri! – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Savaşın emri!

    Savaşın emri!

    Forvette ve kanatlarda kimi oynatacağına henüz karar vermeyen Çalımbay, takımına seslendi: Kim oynarsa oynasın sonuna kadar savaşacak

    Trabzonsp or'da sakat oyuncuların zamanla iyileşmesi teknik direktör Rıza Çalımbay'da tatlı bir sıkıntıya neden oldu. "Tüm sakatlar iyileştiğinde ve cezalılar döndüğünde kadroyu kurmak zor olacak" diyen tecrübeli teknik adam, Osmanlıspor maçı öncesi de kararını vermekte zorlanıyor. Özellikle forvet ve kanatlarda oynatacağı isimler konusunda kararsız kalan Çalımbay, N'Doye, Burak ve Rodallega arasından bir ismi tercih edecek. Kanatlarda ise Castillo, Abdülkadir, Volkan, Bongonda ve Bero arasında oynatacağı isim konusunda sorunlar yaşayan kurt hoca, kararını idman performanslarına göre verecek. Çalımbay'ın forvetteki tercihini uzun süren sakatlığından sonra yeni iyileşen Burak'tan yana değil de Rodallega'dan yana kullanması beklenirken, kanatlarda ise son kararını maç gününde verecek.

    BİRBİRİNİZE YARDIM EDİN
    Çalımbay, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Antalya kampı hepimiz için çok iyi geçti. Bazı arkadaşlarımız bulduğu şansı iyi kullandı. Kimin oynayıp oynamayacağı önemli değil. Bu şanlı formayı kim giyerse gerekeni yapacak, sonuna kadar savaşacaktır. Sizden sahanın her yerinde rakibe basan, pres yapan ve birbirine yardım eden bir performans bekliyorum" dediği dile getirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, takım kaptanları ile de bire bir görüşmeler yaparak durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.
    Yunus Emre SEL
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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