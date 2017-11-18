Savaşın emri!

'da sakat oyuncuların zamanla iyileşmesi teknik direktör'da tatlı bir sıkıntıya neden oldu. "" diyen tecrübeli teknik adam,maçı öncesi de kararını vermekte zorlanıyor. Özellikle forvet ve kanatlarda oynatacağı isimler konusunda kararsız kalan Çalımbay,vearasından bir ismi tercih edecek. Kanatlarda isevearasında oynatacağı isim konusunda sorunlar yaşayan kurt hoca, kararını idman performanslarına göre verecek.'ın forvetteki tercihini uzun süren sakatlığından sonra yeni iyileşen'tan yana değil de'dan yana kullanması beklenirken, kanatlarda ise son kararını maç gününde verecek.futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "kampı hepimiz için çok iyi geçti. Bazı arkadaşlarımız bulduğu şansı iyi kullandı. Kimin oynayıp oynamayacağı önemli değil., sonuna kadar savaşacaktır. Sizden sahanın her yerindebir performans bekliyorum" dediği dile getirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, takım kaptanları ile de bire bir görüşmeler yaparak durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.