'Kral'a selam dur

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve kupadaki Çorum Bld ile ligdeki G.Saray ve Kayseri karşılaşmalarında forma giymeyen Burak Yılmaz, Osmanlıspor sınavında sahada olacak. 32 yaşındaki forvet, ligde 8 maçta 7 gol atarken, Osmanlıspor mücadelesinde gollerine kaldığı yerden devam edip, krallık yarışında yeniden iddialı konuma gelmeyi amaçlıyor. Burak ile birlikte cezası biten Rodallega'nın da takıma dönecek olması Çalımbay'ın hücum hattındaki alternatiflerinin artmasını sağlayacak. Çalımbay, Osmanlıspor karşılaşmasında Burak- Rodallega ikilisini birlikte de kullanabilir.