'Kral'a selam dur
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve kupadaki Çorum Bld ile ligdeki G.Saray ve Kayseri karşılaşmalarında forma giymeyen Burak Yılmaz, Osmanlıspor sınavında sahada olacak. 32 yaşındaki forvet, ligde 8 maçta 7 gol atarken, Osmanlıspor mücadelesinde gollerine kaldığı yerden devam edip, krallık yarışında yeniden iddialı konuma gelmeyi amaçlıyor. Burak ile birlikte cezası biten Rodallega'nın da takıma dönecek olması Çalımbay'ın hücum hattındaki alternatiflerinin artmasını sağlayacak. Çalımbay, Osmanlıspor karşılaşmasında Burak- Rodallega ikilisini birlikte de kullanabilir.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
'Kral'a selam dur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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