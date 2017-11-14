Trabzon Eto’o’yu istedi
KRİTERLER GELMELİ
ÇALIMBAY yabancı futbolcu kontenjanı ile ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı: "Bu hemen çözülebilecek bir olay değil. Karar vericilerin bizim de fikirlerimi alarak hareket etmesi daha iyi olurdu. Yavaş yavaş sayının azaltılması yoluna gidilmeli. Birden olmaz bu işler. Yabancı futbolcuda belli kriterler olmalı."
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:22
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
Trabzon Eto’o’yu istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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