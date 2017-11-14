 Trabzon Eto’o’yu istedi – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Trabzon Eto’o’yu istedi

    Trabzon Eto’o’yu istedi
    Antalyaspor'un yıldızı Eto'o ile ilgili konuşan Çalımbay, "Ben Antalya'dayken Eto'o'yu 3 takım istiyordu. Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş. Olmadı bu transferler. Biz Antalya kampındayken Eto'o ziyarete geldi, uzun uzun konuştuk" dedi. Çalımbay, Eto'o'yu Trabzon'a alıp almayacağı ile ilgili, "Şu an 3 forvetimiz var" demekle yetindi.

    KRİTERLER GELMELİ
    ÇALIMBAY yabancı futbolcu kontenjanı ile ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı: "Bu hemen çözülebilecek bir olay değil. Karar vericilerin bizim de fikirlerimi alarak hareket etmesi daha iyi olurdu. Yavaş yavaş sayının azaltılması yoluna gidilmeli. Birden olmaz bu işler. Yabancı futbolcuda belli kriterler olmalı."
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:22
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