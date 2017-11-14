 Kamil orta sahada sınıfı geçti – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Kamil orta sahada sınıfı geçti

    Kamil orta sahada sınıfı geçti
    KARADENİZ ekibinde orta sahada sakat ve cezalılar nedeniyle yaşanan sıkıntıda formayı kapan Kamil Ahmet Çörekçi, defansif orta saha mevkiindeki performansı ile göz doldurdu. Rıza Çalımbay'ın Kamil'e bu bölgede forma şansı tanıması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Batuhan, Kucka ve Onazi ile kart cezalısı olan Okay'ın yokluğunda Osmanlıspor ile oynanacak olan karşılaşmada ilk 11'de başlama ihtimali bulunan 25 yaşındaki oyuncunun, Türkiye'ye transfer olduğu ilk dönemde de defansif orta saha olarak görev yaptığı daha sonradan sağ bekte forma giymeye başladığı belirtildi.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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