Çalımbay’ın hırsı

Rıza hocayı izlerken "Onun hırsının, isteğinin, azminin küçük bir bölümü oyuncularda olsa, bu takım maç kaybetmez" diyor insan... Tecrübe denen şey konuşmalara direkt yansıyor Çalımbay'da. Kelimeler özenle seçiliyor. Oyuncu alma, menajerlik konularında mesafesini net ortaya koyuyor. Kalan 6 maçın da final havasında geçeceğinin ciddiyetini vurguladı. Belli ki hedefi sadece Türkiye Kupası değil. Çalımbay gibi çalışan, işine ve ekmek yediği yöreye bu kadar sevgiyle aidiyet kurabilen, yöreyi yaşayan bir teknik adamın başarılı olmaması diye bir şey varsa, onun sebebini diğer aktörlerde aramak gerekir.



Mini yorum: Olcay Çaır