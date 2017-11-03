 Olcay şoku – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Olcay şoku

    Olcay şoku

    Geçtiğimiz hafta Rodallega'ya verilen 3 maç ceza ile şok yaşayan Trabzonspor'a PFDK'dan iki kötü haber daha.

    PFDK, G.Saray derbisinde rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören 'ı 3 maçtan men etti, ayrıca da 13 bin TL fatura çıkardı. Yarınki Kayserispor maçında forma giyemeyecek olan 30 yaşındaki sağ kanat, Osmanlıspor ve Sivasspor karşılaşmalarında da görev yapamayacak. Ancak bordo-mavili yönetimin Tahkim'e başvurarak cezaya itiraz edeceği belirtildi. Kurul ayrıca kötü tezahürat nedeniyle Doğu Alt J, Kuzey Kale Arkası Alt J, Güney Kale Arkası Alt J Blok'ta yer alan taraftarların passoliglerinin bir maçlığına engellenmesine ve Trabzonspor'a 30 bin lira ceza kesilmesine karar verdi.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:04
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