Rodallega'dan flaş açıklama
Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega, kırmızı kart gördüğü Çorum maçında rakip oyuncunun kendisine ırkçı söylemde bulunduğunu iddia etti.
Ancak maçta yaşanan bir olay karşılaşmanın önüne geçti. Maçta iki gol atan Trabzonsporlu Rodallega, 63. dakikada rakibine kafa attığı için kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kart gören Rodallega ligdeki Galatasaray maçında da cezalı duruma düştü.
Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yapan tecrübeli futbolcu, 'Tepkimin profesyonelce olmadığını biliyorum. Irk ayrımcılığını kabul edemem. O an çok rahatsız hissettim' ifadelerini kullandı.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:39
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
Elazığlı Fener birine talip olursa alır açık net.Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
GS TALİPSE ALINIR HER ZAMAN SÖYLENENLER GEÇERLİ. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. ÇÜNKÜ KENDİ BEĞENİP ALDIKLARINDAN BİR OK OLMUYOR.
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Onazi’den slalom gol
Toplam 2
Yorum
baksoy KUÇKA transfer edilmeseydi de ONAZİ ' den faydalanılsaydı ham maddi hem de daha başarılı olurdu ?
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