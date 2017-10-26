 Rodallega'dan flaş açıklama – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    'dan flaş açıklama

    Rodallega'dan flaş açıklama

    Trabzonspor'un golcüsü Hugo , kırmızı kart gördüğü Çorum maçında rakip oyuncunun kendisine ırkçı söylemde bulunduğunu iddia etti.

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çorum Belediyespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rakibini 6-0 yenen Bordo Mavililer, 5. tura yükseldi.

    Ancak maçta yaşanan bir olay karşılaşmanın önüne geçti. Maçta iki gol atan Trabzonsporlu , 63. dakikada rakibine kafa attığı için kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Kart gören Rodallega ligdeki Galatasaray maçında da cezalı duruma düştü.

    Twitter hesabından olayla ilgili açıklama yapan tecrübeli futbolcu, 'Tepkimin profesyonelce olmadığını biliyorum. Irk ayrımcılığını kabul edemem. O an çok rahatsız hissettim' ifadelerini kullandı.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:39
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