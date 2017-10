Trabzonspor'da sürpriz başkan adayı

Trabzonspor'da Muharrem Usta'nın 'Devam' açıklamasına karşın her an yıkılması beklenen yönetime yeni başkan adayı, onursal başkan Mehmet Ali Yılmaz cephesinden çıktı. Kamuoyuna şuana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken Yılmaz'ın oğlu, iş adamı Soner Yılmaz'ın kulübün içinde bulunduğu sıkıntıdan bir an önce kurtulması için nabız yoklama çalışmaları içinde olduğu öğrenildi.



Eski Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu TEK-ART şirketinde inşaat başta olmak üzere turizm ve pekçok ticari faaliyetleri yöneten Soner Yılmaz'ın büyük destek gördüğü de gelen bilgiler arasında.



Geçen Yeni Malatya karşısında alınan 1-0'lık yenilgi sonrasında 6 yönetim kurulu üyesi istifa etmiş, başkan Muharrem Usta ise kalanlarla birlikte yedek üyelerin de katılımıyla göreve devam edeceklerini açıklamıştı. Bu açıklamaya karşın Mehmet Ali Yılmaz ismiyle birlikte yine eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çalışmalara başladığı dile getirilmiş ancak Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamayla böyle bir durumun söz konusu olmadığını, yönetime destek olunması gerektiğini ifade etmişti.