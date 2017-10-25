Trabzonspor'da sürpriz başkan adayı
Trabzonspor'da onursal başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu, işadamı Soner Yılmaz'ın kulübü içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarmak için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi.
Trabzonspor'da Muharrem Usta'nın 'Devam' açıklamasına karşın her an yıkılması beklenen yönetime yeni başkan adayı, onursal başkan Mehmet Ali Yılmaz cephesinden çıktı. Kamuoyuna şuana kadar herhangi bir açıklama yapılmazken Yılmaz'ın oğlu, iş adamı Soner Yılmaz'ın kulübün içinde bulunduğu sıkıntıdan bir an önce kurtulması için nabız yoklama çalışmaları içinde olduğu öğrenildi.
Eski Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu TEK-ART şirketinde inşaat başta olmak üzere turizm ve pekçok ticari faaliyetleri yöneten Soner Yılmaz'ın büyük destek gördüğü de gelen bilgiler arasında.
Geçen Yeni Malatya karşısında alınan 1-0'lık yenilgi sonrasında 6 yönetim kurulu üyesi istifa etmiş, başkan Muharrem Usta ise kalanlarla birlikte yedek üyelerin de katılımıyla göreve devam edeceklerini açıklamıştı. Bu açıklamaya karşın Mehmet Ali Yılmaz ismiyle birlikte yine eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çalışmalara başladığı dile getirilmiş ancak Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamayla böyle bir durumun söz konusu olmadığını, yönetime destek olunması gerektiğini ifade etmişti.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:13
-
Galatasaray, Fenerbahçe emsali ile savunma yapacak
Toplam 6
Yorum
Dedikya Gs lobisi Yani tekrar tekrar koca koca uefa hakemleri incelemiş bir denayer kırmızısı var demiş fb nin 3 puanı gitmiş erman ahmet gs a hizmet etmiş
-
"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 24
Yorum
Yiğido Ya bırakın efendiyi mefendiyi algı yaratmaya çalışmayın. Şenol dan Caner e küfürbaz kaynıyor. Efendi varsa o da SİVASSPOR!!!
-
Çakır'a sert sözler: Erkek gibi davranmadı
Toplam 18
Yorum
gs4ever bilader sacma sapan konusma! adam haklı.ac maci tekrar izle! her 2 li mucadelede fenere faul caldilar ta ki belhanda atilana kadar.
Trabzonspor'da sürpriz başkan adayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.