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Novak Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor. Turnuvada tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic çeyrek finalde 5 numaralı serbibaşı Rus Andrey Rubley'i eleyerek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 18:14
Novak Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi!

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde çeyrek final maçları sona erdi.

Avustralya Açık'ta 10, grand slam turnuvalarında 22. şampiyonluğunu hedefleyen 35 yaşındaki Djokovic, çeyrek finalde 5 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ile karşılaştı.

İki saat 3 dakika süren mücadelede rakibini 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenen Djokovic, Avustralya Açık'ta 10 olmak üzere kariyerinde 44. kez grand slam yarı finaline kaldı.

Djokovic, yarı finalde dünya 35 numarası ABD'li Tommy Paul ile eşleşti.

Öte yandan 2019'dan beri Avustralya Açık tek erkekler ana tablosunda üst üste 26 maç kazanan Djokovic, ABD'li Andre Agassi'nin bu turnuvada 2000-2004 yıllarında kırdığı en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

11. GÜN PROGRAMI

Turnuvanın 11. gününde yarın, tek kadınlar yarı final maçları oynanacak.

Yarı finallerde Kazak Elena Rybakina (22) ile Belaruslu Victoria Azarenka (24) ve Polonyalı Magda Linette ile Belaruslu Aryna Sabalenka (5) karşılaşacak.



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