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Avustralya Açık'ta Djokovic finale çıktı

Son dakika spor haberleri... Avustralya Açık tek erkekler yarı final maçında Tommy Paul’u setlerde 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, finalde Stefanos Tsitsipas’ın rakibi oldu.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 15:00
Avustralya Açık'ta Djokovic finale çıktı

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde finalin adı belli oldu. Tek erkekler dünya sıralamasında 5 numarada bulunan Novak Djokovic, yarı final turunda Rod Laver Arena'da Birleşik Amerikalı raket Tommy Paul ile karşı karşıya geldi. Paul'u 7-5, 6-1, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırp tenisçi, bu sonuçla tek erkekler finalinde Yunan raket Stefanos Tsitsipas'ın rakibi oldu.

AVUSTRALYA AÇIK'TA 10. ZAFERİNE ÇOK YAKIN

Djokovic, daha önce Fransa Açık'ta 2, Amerika Açık'ta 3, Wimbledon'da 7 ve Avustralya Açık'ta da 9 olmak üzere grand slam turnuvalarda toplam 21 kez zafere ulaştı. Başarılı sporcu, Avustralya Açık'ta oynadığı 9 finalin hepsini kazanarak da önemli bir başarıya imza attı. Finalde Tsitsipas ile karşılaşacak olan dünya 5 numarası, Yunan tenisçiyi geçmesi halinde 22. grand slam zaferini elde ederek, Rafael Nadal ile şampiyonluk sayısını eşitlemiş olacak.

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