Haberler Tenis Avustralya Açık'ta Khachanov ve Rybakina yarı finalde

Avustralya Açık'ta Khachanov ve Rybakina yarı finalde

Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 18 numaralı seribaşı Karen Khachanov ve tek kadınların 22 numaralı seribaşı Elena Rybakina, adını yarı finale yazdırdı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 11:23
Avustralya Açık'ta Khachanov ve Rybakina yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 18 numaralı seribaşı Karen Khachanov ve tek kadınların 22 numaralı seribaşı Elena Rybakina, yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün sabah seansında tekler maçları tamamlandı.

Tek erkekler çeyrek finalinde Khachanov, 29 numaralı seribaşı ABD'li Sebastian Korda ile karşılaştı. İlk iki seti 7-6 ve 6-3'lük sonuçlarla kazanan Khachanov, 2-0 öne geçti. Rus tenisçi, üçüncü seti 3-0 üstün götürdüğü sırada Korda'nın sakatlanarak maçtan çekilmesiyle adını yarı finale yazdırdı.

Günün diğer maçında, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan Kazak Rybakina, 2017 Fransa Açık şampiyonu Letonyalı Jelena Ostapenko (17 numaralı seribaşı) ile tek kadınlar çeyrek finalinde korta çıktı. Rybakina, 6-2 ve 6-4 sona eren setlerle 2-0 galip gelerek son 4 arasına kaldı.

Khachanov'un Stefanos Tsitsipas (3)-Jiri Lehecka eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı yarı finalde, Rybakina'nın rakibi ise Jessica Pegula (3)-Victoria Azarenka (24) maçının kazananı olacak.

DİĞER
Kutsal Damacana 4 ile sahalara geri dönen Şafak Sezer'den rekor açılış! Filminde kızı Irmak Sezer'e de rol verdi...
Özcan Deniz ile Samar Dadgar gizlice evlendi! Annesi 'Özcan'ın evliliğini istemiyorum duysun bunu' demişti o görüntüler ifşa oldu
Jesus istedi Mourinho kabul etti!
Mert Müldür Cimbom'a! Bonservisi belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Djokovic çeyrek finale yükseldi
Elemeden kupaya
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Ehliyet affı kimleri kapsıyor? Ne zaman çıkacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📺 ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📺 10:59
Brezilya'da Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..." Brezilya'da Jesus sesleri yükseliyor! "Milli Takım'ın teknik direktörü..." 10:27
Hertha Berlin - Wolfsburg maçı saat kaçta? Hertha Berlin - Wolfsburg maçı saat kaçta? 10:26
Hoffenheim - Stuttgart maçı saat kaçta? Hoffenheim - Stuttgart maçı saat kaçta? 10:22
Bayern Münih - Köln maçı saat kaçta? Bayern Münih - Köln maçı saat kaçta? 10:16
Schalke 04 - RB Leipzig maçı saat kaçta? Schalke 04 - RB Leipzig maçı saat kaçta? 10:09
Daha Eski
Mert Müldür Cimbom'a! Bonservisi belli oldu Mert Müldür Cimbom'a! Bonservisi belli oldu 09:54
Lazio - Milan maçı saat kaçta? Lazio - Milan maçı saat kaçta? 09:38
Southampton - Newcastle United maçı saat kaçta? Southampton - Newcastle United maçı saat kaçta? 09:32
Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! Valerien Ismael böyle geçti Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! Valerien Ismael böyle geçti 09:13
Beşiktaş'a Gloukh transferinde kötü haber! Beşiktaş'a Gloukh transferinde kötü haber! 09:13
Çarpıcı yorum! "F.Bahçe hakem yardımıyla kazandı" Çarpıcı yorum! "F.Bahçe hakem yardımıyla kazandı" 09:04