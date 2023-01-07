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İspanyol tenisçi Alcaraz Avustralya Açık'ta yok

Son dakika spor haberi: İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacağını duyurdu. 19 yaşındaki Alcaraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor bir durum ama iyimser olmalı ve ileriye bakmalıyım. 2024'te görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 08:48
İspanyol tenisçi Alcaraz Avustralya Açık'ta yok

Erkeklerde dünya klasmanının 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacağını duyurdu.

19 yaşındaki Alcaraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antrenmanda doğal olmayan bir hareketin ardından sakatlık yaşadım. Sağ bacağımdaki 'semimembranosus' kası sakatlandı. Ne yazık ki Avustralya Açık'ta oynayamayacağım. Zor bir durum ama iyimser olmalı ve ileriye bakmalıyım. 2024'te görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Alcaraz, geçen yıl ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin ilk grand slam zaferini elde etmişti.

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