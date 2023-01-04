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Djokovic o turnuvalarda aşı kısıtlamalarına takılabilir!

Son dakika spor haberi: Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, bu yıl ABD'de düzenlenecek Indian Wells Masters ile Miami Açık turnuvalarına katılımı, tehlikeye girdi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 12:09
Djokovic o turnuvalarda aşı kısıtlamalarına takılabilir!

ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresinden (TSA) yapılan açıklamaya göre, ülkeye girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu, 10 Nisan'a kadar uzatıldı.

Kovid-19 aşısı olmayı reddeden Djokovic, kısıtlamalar konusunda bir gevşeme olmaması halinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvalarından ve 6 Mart'ta başlayacak Indian Wells Masters ile 19 Mart'taki Miami Açık'a katılamayacak.

Djokovic, aşı kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl bu turnuvaların yanı sıra grand slamlerden Avustralya Açık ile ABD Açık'ta da yer alamamıştı.

Avustralya'da aşı kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Djokovic'in, 16 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam turnuvasında mücadele etmesine izin verilmişti.

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