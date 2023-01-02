Ankara’ya tenis müjdesi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Ankara'ya tenis merkezi açılacağını açıkladı. 2022'de tenisi ülke geneline, mahallelere varıncaya kadar yayma çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini, geçen yıl sportif başarı anlamında da birçok ilki yaşadıklarını kaydeden Durmuş, "Başkentimiz Ankara'da çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleri ile uluslararası arenada önemli bir merkez haline gelecek tenis merkezimizi açacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Ankara'ya tenis merkezi açılacağını açıkladı. 2022'de tenisi ülke geneline, mahallelere varıncaya kadar yayma çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini, geçen yıl sportif başarı anlamında da birçok ilki yaşadıklarını kaydeden Durmuş, "Başkentimiz Ankara'da çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleri ile uluslararası arenada önemli bir merkez haline gelecek tenis merkezimizi açacağız" ifadelerini kullandı.