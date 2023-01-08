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Naomi Osaka Avustralya Açık'tan çekildi

Japon tenisçi Naomi Osaka, daha önce iki kez kazandığı sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmayacak.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 15:24
Naomi Osaka Avustralya Açık'tan çekildi

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, 2019 ve 2021 şampiyonu Osaka'nın 16 Ocak'ta başlayacak turnuvadan çekilme kararı aldığı, yerine Ukraynalı Dayana Yastremska'nın dahil edildiği belirtildi.

Uzun yıllardır depresyonla mücadele eden eski dünya 1 numarası 25 yaşındaki tenisçi, son olarak eylül ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Pan Pasifik Açık'ta korta çıkmış ve turnuvadan ikinci turda çekilmişti.

ABD Açık'ta 2018 ve 2020'de elde ettiği zaferlerle toplam 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, dünya sıralamasında 42. basamağa kadar geriledi.

ÜÇÜNCÜ TENİSÇİ OLDU

Osaka, Avustralya Açık'tan çekilen üçüncü önemli tenisçi oldu.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda 2003 ile 2017 Avustralya Açık finalisti ABD'li Venus Williams, sakatlıkları nedeniyle organizasyonda yer alamayacaklarını önceden duyurmuştu.

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