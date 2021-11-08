Haberler Tenis Milli tenisçi Cem İlkel İtalya'da ikinci oldu

Milli tenisçi Cem İlkel İtalya'da ikinci oldu

Milli tenisçi Cem İlkel, İtalya'da düzenlenen Bergamo Challenger turnuvasında ikinci oldu. İlkel, finalde karşılaştığı 18 yaşındaki 3 numaralı seribaşı Danimarkalı raket Holger Rune'ye 7-5 ve 7-6'lık setlerle yenilerek organizasyonu ikinci tamamladı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 13:20
Milli tenisçi Cem İlkel İtalya'da ikinci oldu

Cem İlkel, Bergamo Challenger turnuvasında ikinci oldu.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda sırasıyla Rus, Moldovalı, Büyük Britanyalı rakiplerini eleyerek yarı finale yükselen ay-yıldızlı sporcu, yarı finalde karşılaştığı Macar raket Fabian Marozsan'ı 2 saat 10 dakikalık mücadele sonunda 7-6, 5-7, 6-4'lük setlerle geçerek, finale çıktı.

Milli tenisçi Cem İlkel, finalde karşılaştığı 18 yaşındaki 3 numaralı seribaşı Danimarkalı raket Holger Rune'ye 7-5 ve 7-6'lık setlerle yenilerek organizasyonu ikinci tamamladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor