Haberler Tenis Fransa Açık'ta ilk yarı finalist Sloven Zidansek oldu

'ta ilk yarı finalist oldu

tek kadınlarda yarı finale yükselen ilk isim Zidansek oldu. Tek kadınlarda dünya 85'incisi raket, 33 numaralı seribaşı 'yı 7-5, 4-6 ve 8-6'lık setlerle 2-1 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 16:58
Fransa Açık'ta ilk yarı finalist Sloven Zidansek oldu

Tek kadınlarda dünya 85'incisi , sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () yarı finale yükseldi.

Başkent 'te düzenlenen turnuvanın 10. gününde, çeyrek final mücadeleleri başladı.

, 33 numaralı seribaşı 'yı 7-5, 4-6 ve 8-6'lık setlerle 2-1 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Grand slam organizasyonunda son 4 isim arasına kalan ilk kadın tenisçi de olan Zidansek, yarı finalde - eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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