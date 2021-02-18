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'ta ilk finalist !

Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası 'ta 'li 'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Japon adını finale yazdırdı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:15
Avustralya Açık'ta ilk finalist Naomi Osaka!

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta 'li 'ı 2-0 yenen Japon adını finale yazdırdı.

kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında 3 numaralı seribaşı ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.

23 yaşındaki Osaka, toplam 75 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak turnuvada ikinci kez finale çıktı.

2019 yılının şampiyonu Osaka, finalde - maçının galibiyle karşılaşacak.



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