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Tsitsipas'tan 'ı eleyerek yarı finale yükseldi

İki numaralı seri başı karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başaran Tsitsipas, yarı finalist oldu

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:58
Tsitsipas'tan Nadal'ı eleyerek yarı finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta 'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen , yarı finale yükseldi.

kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 2 numaralı seri başı Rafael ile 5 numaralı seri başı Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden Nadal, Tsitsipas karşısında ilk iki seti 6-3 ve 6-2 kazandı. 2019 yılının yarı finalisti Tsitsipas, 7-6 ve 6-4'lük setlerle beraberliği sağlarken, son seti de 7-5 kazanmasını bildi.

Toplam 4 saat 5 dakika süren mücadelede Nadal'a karşı 3-2 üstünlük kuran 22 yaşındaki Yunan raket, adını yarı finale yazdırdı.

Tsitsipas, (2005) ve 'nin (2015) ardından Nadal'ı 2-0 geriden gelerek mağlup eden üçüncü isim oldu.

Yunan tenisçi, yarı finalde 4 numaralı seri başı ile mücadele edecek.

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