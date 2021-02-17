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Rus tenisçi 'ta yarı finalde

Son dakika haberleri... Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta Rus tenisçi vatandaşı 'i yenerek yarı finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:49
Rus tenisçi Daniil Medvedev Avustralya Açık'ta yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta, erkeklerin 4 numaralı seribaşı yarı finale yükseldi. kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, ile vatandaşı 7 numaralı seribaşı karşılaştı.

Toplam 2 saat 5 dakika süren mücadelede rakibine karşı net bir üstünlük kuran Medvedev, 7-5, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 4 arasına kalan Rus raket, - eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.



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