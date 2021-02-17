Haberler Tenis Avustralya Açık'ta Muchova ve Brady yarı finalde

'ta Muchova ve Brady yarı finalde

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası 'ta kadınların 1 numaralı seribaşı 'yi eleyen Çek yarı finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:55
Avustralya Açık'ta Muchova ve Brady yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta kadınların 1 numaralı seribaşı 'yi eleyen Çek yarı finale yükseldi.

kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde Avustralyalı Barty, 25 numaralı seribaşı Karolina Muchova ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 57 dakika süren mücadelede ilk seti 6-1 kazanan Barty, diğer setleri 6-3 ve 6-2 kaybederek çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Kadınlarda diğer çeyrek final mücadelesinde ise 22 numaralı seribaşı 'li , klasmanın 61. sırasında yer alan vatandaşı 'yı 4-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi ve son 4 raket arasına kaldı.

Açık'ta ilk kez yarı finale çıkma başarısını gösteren Muchova ve Brady, birbiriyle eşleşti.



SON DAKİKA