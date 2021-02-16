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Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 'i 3-1 mağlup eden tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı , yarı finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 17:51
Novak Djokovic Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, Avustralya Açık'ta 8 şampiyonluğu bulunan ile geçen yılın yarı finalisti 6 numaralı seribaşı karşılaştı.

Çekişmeli geçen ve "tie-break"e giden ilk seti 7-6 kazanan Zverev, setlerde 1-0 öne geçti. Maçın kalanında rakibine oranla daha iyi performans gösteren Djokovic, 3 buçuk saat süren mücadelenin ardından 6-2, 6-4 ve 7-6'lık setlerle rakibini 3-1 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Djokovic, turnuvanın sürpriz ismi tek erkekler 114 numarası ile karşılaşacak.

TURNUVAYA ÇEYREK FİNAL MAÇLARIYLA DEVAM EDİLECEK

Turnuvada yarın, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Avustralyalı , 25 numaralı seribaşı 'yla, ABD'li tenisçilerden , 'yla çeyrek finalde maça çıkacak.

Tek erkekler çeyrek finalinde ise dünya 2 numarası 'ın rakibi, 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas olacak. Diğer çeyrek final mücadelesinde ise Rus tenisçilerden 4 numaralı seribaşı ile 7 numaralı seribaşı kozlarını paylaşacak.

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