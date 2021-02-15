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Avustralya Açık'ta tekler maçları sona erdi! O isim turnuvadan çekildi

kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günündeki tekler maçları sona erdi. Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınların 1 numaralı seribaşı , çeyrek finale yükselirken, 'nin karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle turnuvadan çekildi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:20
Avustralya Açık'ta tekler maçları sona erdi! O isim turnuvadan çekildi

Kadınlar dünya sıralamasının zirvesindeki Barty, klasmanın 57 numarası 'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Barty'nin rakibinin belli olduğu karşılaşmada ise 25 numaralı seribaşı , 18 numaralı seribaşı 'i 2-0 (7-6, 7-5) mağlup ederek kariyerinde ilk kez Avustralya Açık'ta çeyrek finale çıktı.

BERRETTİNİ TURNUVADAN ÇEKİLDİ

Erkeklerin 5 numaralı seribaşı , 4. turdaki rakibi 9 numaralı seribaşı 'nin karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle maçtan çekilmesiyle son 8 arasına girdi.

2019 yarı finalisti Tsitsipas böylece 2009 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı 'ın rakibi oldu.

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Avustralya Açık'ta yarın çeyrek final maçları oynanacak. Erkeklerin 1 numaralı seribaşı ile 6 numaralı seribaşı , 18 numaralı seribaşı ile Aslan Karatsev karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı , 10 numaralı seribaşı , 3 numaralı seribaşı da Hsieh Su-wei ile mücadele edecek.

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