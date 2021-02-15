Haberler Tenis Avustralya Açık'ta Rafael Nadal ve Daniil Medvedev çeyrek finalde

'ta ve çeyrek finalde

Tenis sezonunun ilk grand slam turnuvası 'ta, tek erkeklerde ve Rus rakiplerini mağlup ederek adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:23
Avustralya Açık'ta Rafael Nadal ve Daniil Medvedev çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta, tek erkeklerde ve Rus çeyrek finale yükseldi.

kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü, sabah seansındaki maçlarla başladı.

Erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol , dördüncü turda 16 numaralı seribaşı İtalyan 'yi 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu kovalayan Nadal, çeyrek finalde - eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise ABD'li 'ı 6-4, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek son 8 arasına kaldı.

Medvedev, çeyrek finalde vatandaşı 7 numaralı seribaşı 'e karşı mücadele edecek.

SVITOLINA ELENDİ

Tek kadınlarda dünya klasmanının 61. basamağındaki ABD'li , günün sürprizine imza attı.

5 numaralı seribaşı Ukraynalı 'yı 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Pegula, kariyerinde ilk kez grand slamde çeyrek finale çıktı.

Pegula, çeyrek finalde vatandaşı 22 numaralı seribaşı ile mücadele edecek.


SON DAKİKA