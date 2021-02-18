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'ta finalin adı Osaka - Brady oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta finaln adı Osaka - Brady oldu. Çek Karolina Muchova'yı 2-1 yenen 'li , 2019 yılının şampiyonu ile karşılaşacak.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:53
Avustralya Açık'ta finalin adı Osaka - Brady oldu

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta Çek Karolina Muchova'yı 2-1 yenen 'li , finalde 'nın rakibi oldu.

kentinde düzenlenen turnuvadaki günün ikinci tek kadınlar yarı final maçında, 22 numaralı seribaşı Brady ile 25 numaralı seribaşı Muchova karşı karşıya geldi.

Brady, toplam 1 saat 55 dakika süren çekişmeli mücadeleyi 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak turnuvada adını finale yazdırdı.

Geçen yıl 'ta yarı finale kalarak grand slam turnuvalarındaki en önemli başarısına imza atan 25 yaşındaki Brady, kariyerinde ilk kez final maçına çıkacak. ABD'li tenisçi, bu turda 2019 yılının şampiyonu Naomi Osaka ile karşılaşacak.



Kaynak: AA
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