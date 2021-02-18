Avustralya Açık'ta ilk finalist Novak Djokovic

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler yarı final mücadelesinde, Avustralya Açık'ta 8 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile elemelerden gelip son 4 tenisçi arasına kalarak büyük bir sürprize imza atan dünya 114 numarası Rus Karatsev karşılaştı.

Maç boyunca rakibine üstünlük kurmakta zorlanmayan Djokovic, 1 saat 53 dakika süren mücadelenin ardından Karatsev'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada finale yükselen ilk tenisçi oldu.

Rus Daniil Medvedev ile Yunan Stefanos Tsitsipas arasında yarın oynanacak tek erkekler yarı final maçını kazanan tenisçi, pazar günkü finalde Djokovic'in rakibi olacak.