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öncesi 3 kişide corona virüsü tespit edildi

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası öncesi yapılan testler sonucunda 3 kişide yeni tip corona virüsüne (Covid-19) rastlandığı açıklandı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:30
Avustralya Açık öncesi 3 kişide corona virüsü tespit edildi

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası öncesi 3 kişide yeni tip corona virüsüne (Covid-19) rastlandığı açıklandı.

Turnuvanın düzenleneceği eyaletinin sağlık departmanından yapılan açıklamada, kentinde sıkı denetimli karantinaya alınan 3 kişinin içinde oyuncuların yer almadığı belirtildi.

Söz konusu kişilerde, 'de mutasyona uğrayarak bulaştırıcılık seviyesi artan yeni tip koronavirüs çeşidinin tespit edildiği de vurgulandı.

Melbourne kentinde 8 Şubat'ta başlayacak organizasyon öncesi, yaklaşık bin 200 oyuncu, takımlar ve organizasyon yetkilisi otellerde zorunlu karantina altında tutuluyor.

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