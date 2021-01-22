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Açık'a katılamayacak

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) yakalanan Büyük Britanyalı tenisçi , Açık Tenis Turnuvası'na katılamayacak.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 19:34
Andy Murray Avustralya Açık'a katılamayacak

Geçen haftaki Kovid-19 testi pozitif çıkan Murray yaptığı açıklamada, " Açık'ta mücadele etmek için Avustralya'ya uçmayacağımı paylaşmaktan üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki tenisçi, turnuva yetkilileriyle karantina konusunda bir çözüme varamadıklarını ve bu nedenle organizasyona katılamayacağını belirtti.

Kurallar gereği, 8 Şubat'ta başlayacak 'a katılacak tenisçilerin, turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenlendiği kentine gelerek belirlenen yerlerde karantinaya girmesi gerekiyor.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, Avustralya Açık'ta 5 kez finale çıkmasına rağmen kupaya uzanamamıştı.

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