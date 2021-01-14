Haberler Tenis Rafael Nadal Avustralya Açık'a antrenörsüz katılacak

Açık'a antrenörsüz katılacak

, antrenörü eski tenisçi 'nın corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Açık'ta antrenörsüz mücadele edecek.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:04
Rafael Nadal Avustralya Açık'a antrenörsüz katılacak

Tek erkeklerde dünya 2 numarası , sezonun ilk grand slam turnuvası Açık'ta antrenörsüz mücadele edecek.

'ın antrenörü eski İspanyol tenisçi , sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avustralya'ya yolculuğu öncesi yaptırdığı yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Bu konuyu Nadal ile konuştuğunu belirten Moya, " ile ortak karar aldık. Avustralya'ya gitmeyeceğim ve karantina sürecimi 'da ailemin yanında geçireceğim." ifadelerini kullandı.

Tek erkeklerde dünya 3 numarası Avusturyalı 'in antrenörü 'nun da Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

'a yine de katılmayı hedefleyen Şilili çalıştırıcının birkaç gün içinde yeniden teste gireceği ve sonucun negatife dönmesi halinde turnuvanın düzenleneceği kentine gitmeyi planladığı belirtildi.

Kurallar gereği, 8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılacak tenisçi ve takımlarının, turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenlendiği Melbourne kentine gelerek belirlenen yerlerde karantinaya girmesi gerekiyor.

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