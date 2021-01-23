Haberler Tenis Çağla Büyükakçay International Women Tennis Open'da şampiyon

 'da şampiyon

Milli tenisçi toplamda 25 bin dolar para ödüllü ITF turnuvası 'da İsviçreli partneri ile şampiyonluğa ulaştı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 19:34
Çağla Büyükakçay International Women Tennis Open'da şampiyon

'nin kentindeki sert zemin turnuvasında mücadele eden ve ortaklık kurduğu ilk turu bye geçti.

Büyükakçay/Golubic çifti çeyrek finalde /Reka- ikilisini 6-4, 6-2, yarı finalde ise 2 numaralı seri Naiktha Bains/ çiftini 7-6, 5-7, 11-9 yenerek adlarını finale yazdırdı.

1 saat 42 dakika süren final mücadelesinde Büyükakçay/Golubic tandemi turnuvanın 3 numaralı seri başı / ikilisini 5-7, 6-4, 10-4 ile saf dışı bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

bu zaferle profesyonel kariyerinin 15. çiftler şampiyonluğunu elde etti.

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