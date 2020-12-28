Haberler Tenis Roger Federer Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmama kararı aldı

Tenis Turnuvası'na katılmama kararı aldı

Tenisin efsane ismi 'den kötü haber geldi. İsviçreli raketin menajeri , 39 yaşındaki sporcunun tam olarak hazır hissetmediği gerekçesiyle Tenis Turnuvası'na katılmayacağını söyledi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:59 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 13:02
Roger Federer Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmama kararı aldı

Dünyaca ünlü tenisçi , Şubat ayında yapılması planlanan tenis sezonunun ilk grand slami olan 'a katılmama kararı aldı.

Roger Federer'in menajeri , İsviçreli raketin daha sağlıklı dönmesi için Avustralya'ya katılmayacağını söyledi. Godsick, gelecek hafta Federer ile bir araya gelip Şubat'tan sonraki turnuvalar için toplantı yapacaklarını ifade etti.

Federer'in Avustralya Açık'a katılmamaya karar verdiğini söyleyen Godsick, "Roger Federer birkaç aydır güçlü ilerleme kaydetti. Federer takımıyla konuştuktan sonra kendisi için en iyi kararın Avustralya Açık'tan sonraki turnuvalara katılmak olduğunu söyledi" şeklinde aktardı.

İsviçreli raket, Ocak 2020'de yer aldığı Avustralya Açık yarı finalinde 'le karşılaştığı sırada sakatlanmıştı. 39 yaşındaki oyuncu yılın geri kalanında herhangi resmi bir turnuvada yer almadı.

Avustralya corona virüs nedeniyle 3 hafta ertelendi ve 3 Şubat 2021'de turnuvanın yapılmasına karar verildi.

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