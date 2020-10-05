Haberler Tenis Kuzey Makedonya'da şampiyonluğu Melisa Şenli göğüsledi

'da şampiyonluğu göğüsledi

'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen Grade 4 seviye ITF gençler Turnuvası'nda ter döken , partneri ile şampiyonluğa ulaştı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:48 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 11:58
Kuzey Makedonya'da şampiyonluğu Melisa Şenli göğüsledi

Genç tenisçi , 'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen Grade 4 seviye ITF Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Melisa Şenli, çiftlerde Bulgar partneri ile şampiyon oldu.

Melisa-Glushkova çifti, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettikleri turnuvada set kaybı yaşamadan geldikleri final karşılaşmasında Yunan Despoina Mastrodima-Dimitra Pavlou ikilisini 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.


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