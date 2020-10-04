Fransa Açık'ta Nadal ve Thiem çeyrek finalde!

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın sekizinci gün akşam seansı, dördüncü tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde son 3 yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, ABD'li Sebastian Korda'yı 6-1, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Turnuvaya ilk kez katılan 19 yaşındaki Jannik Sinner, günün sürpriz ismi oldu. Dünya 75'incisi İtalyan tenisçi, 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'i 6-3, 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi ve Nadal'ın rakibi oldu.

Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, dünya klasmanının 239. basamağındaki Fransız Hugo Gaston'ı 6-4, 6-4, 5-7, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Thiem, çeyrek finalde 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'a karşı mücadele edecek.

Tek kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, klasmanın 45. sırasındaki Fransız Caroline Garcia'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı ve Arjantinli Nadia Podoroska ile eşleşti.

DJOKOVİC ÇEYREK FİNAL İÇİN KORTA ÇIKACAK

Dördüncü tur maçlarıyla devam edecek turnuvada yarın, tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, 15 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov ile karşılaşacak.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas, 18 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'a karşı mücadele edecek.

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, dünya 49'uncusu Fransız Fiona Ferro ile, 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ise klasmanın 39. sırasındaki Çinli Shuai Zhang ile korta çıkacak.