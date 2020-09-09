Jennifer Brady ABD Açık'ta yarı finale yükseldi - Son dakika Tenis haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Tenis Jennifer Brady yarı finale yükseldi

'ta yarı finale yükseldi

Jennifer Brady ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

'ta Amerikalı tenisçi , 23 numaralı seribaşı 'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 28 numaralı seribaşı ABD'li , 23 numaralı seribaşı Kazak 'yı mağlup ederek yarı finale çıktı.

ABD'nin kentinde devam eden grand slam turnuvasının 9. gününde çeyrek final karşılaşmaları başladı. Bir saat 9 dakika süren karşılaşmada 6-3 ve 6-2'lik setlerle Putintseva'yı 2-0 yenen Jennifer Brady, ABD Açık'ta son dörde kalan ilk isim oldu.

Kariyerinde ilk kez bir grand slamda yarı finale kalan Brady, Naomi Osaka-Shelby Rogers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


  1. 09.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jennifer Brady ABD Açık'ta yarı finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA