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08 Eylül 2020, Salı
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Keskin sirke küpüne zarar!

Keskin sirke küpüne zarar!

4. turunda , sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi.

Abd Açık Tenis Turnuvası 4. turunda , sinirlenerek vurduğu topun çizgi hakeminin boğazına gelmesi üzerine diskalifiye edildi. Bunun üzerine Djokovic'in rakibi Busta çeyrek finale çıktı. Bu olay Türkiye dahil pek çok ülkede gündem oldu.
  1. 8.9.2020
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