Diskalifiye edilmişti... Djokovic özür diledi!
ABD Açık'ta maç sırasında sinirlenip vurduğu top hakeme isabet eden ve bu nedenle turnuvadan diskalifiye edilen Novak Djokovic, yaptığı hareket nedeniyle özür diledi. Sırp raket, Instagram hesabından yayınladığı mesajında, "Gerçekten böyle bir rahatsızlığa neden olduğum için çok üzgünüm. Hiç kasıtlı değildi. Çok yanlıştı" ifadesini kullandı.
ABD Açık'ta Busta ile yaptığı maç sırasında sinirlenip vurduğu top çizgi hakemine isabet eden ve bu nedenle turnuvadan diskalifiye edilen Novak Djokovic, yaptığı hareket nedeniyle özür diledi.
Maçın ardından basın toplantısına da katılmayan Djokovic, konuya ilişkin Instagram hesabından bir açıklama yayımladı.
Sırp raket, "Bu yaşananlar beni gerçekten üzdü, boş hissediyorum" diyen ünlü tenisçi, "Turnuvanın çizgi hakeminin durumunu sordum, tanrıya şükür kendini iyi hissediyor. Gerçekten böyle bir rahatsızlığa neden olduğum için çok üzgünüm. Hiç kasıtlı değildi. Çok yanlıştı. Mahremiyetine saygıdan dolayı adını açıklamayacağım" ifadelerini kullandı.
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